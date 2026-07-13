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National Research a Aktie 21423866 / US6373722023

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13.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: National Research A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

National Research a
21.65 USD -0.05%
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National Research A wird voraussichtlich am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,150 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 34,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 2,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte National Research A einen Umsatz von 34,0 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,340 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,500 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 142,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 137,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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