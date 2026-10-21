Erste Schätzungen: National Fuel Gas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

National Fuel Gas lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,04 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte National Fuel Gas 1,18 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 434,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei National Fuel Gas für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 472,4 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,25 USD je Aktie, gegenüber 5,68 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,55 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch