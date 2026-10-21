National Fuel Gas Aktie 955122 / US6361801011
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: National Fuel Gas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
National Fuel Gas lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,04 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte National Fuel Gas 1,18 USD je Aktie eingenommen.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 434,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei National Fuel Gas für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 472,4 Millionen USD aus.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,25 USD je Aktie, gegenüber 5,68 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,55 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu National Fuel Gas Co.
|
06:21
|Erste Schätzungen: National Fuel Gas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: National Fuel Gas präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu National Fuel Gas Co.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit Gewinnen -- SMI und DAX beenden Handel im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street geht es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.