Erste Schätzungen: Nanologica AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nanologica AB wird voraussichtlich am 26.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,030 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nanologica AB noch ein Verlust pro Aktie von -0,120 SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 27,0 Millionen SEK – ein Plus von 850,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nanologica AB 2,8 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,100 SEK im Vergleich zu -0,570 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 111,5 Millionen SEK, gegenüber 21,1 Millionen SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net