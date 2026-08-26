Nano-X Imaging Aktie 56410599 / IL0011681371
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.08.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Nano-X Imaging mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Nano-X Imaging lädt voraussichtlich am 09.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,162 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,230 USD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 76,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,616 USD, gegenüber -1,160 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 25,9 Millionen USD im Vergleich zu 13,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nano-X Imaging Ltd. Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Nano-X Imaging mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.06.26
|Ausblick: Nano-X Imaging präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.04.26
|Ausblick: Nano-X Imaging gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Nano-X Imaging Ltd. Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI und DAX starten kaum verändert -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich mit einer ruhigen Eröffnung. Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.