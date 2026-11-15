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15.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nano Nuclear Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Nano Nuclear Energy wird voraussichtlich am 30.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,284 USD gegenüber -0,190 USD im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,801 USD je Aktie, gegenüber -1,060 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,8 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nano Nuclear Energy Inc. Registered Shs
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06:21
|Erste Schätzungen: Nano Nuclear Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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11.08.26
|Ausblick: Nano Nuclear Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nano Nuclear Energy Inc. Registered Shs
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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