Nanjing Develop Advanced Manufacturing a Aktie 55427854 / CNE100004249
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07.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nanjing Develop Advanced Manufacturing A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nanjing Develop Advanced Manufacturing A gibt voraussichtlich am 22.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,160 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 311,9 Millionen CNY aus – eine Steigerung von 7,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nanjing Develop Advanced Manufacturing A einen Umsatz von 289,7 Millionen CNY eingefahren.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,801 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,520 CNY einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 1,56 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 1,20 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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