Erste Schätzungen: Nanjing Develop Advanced Manufacturing A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nanjing Develop Advanced Manufacturing A wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass Nanjing Develop Advanced Manufacturing A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,247 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,160 CNY je Aktie gewesen.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 2,65 Prozent auf 300,0 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 308,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,594 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,520 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,35 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,20 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.ch