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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NAMCO BANDAI legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NAMCO BANDAI präsentiert in der voraussichtlich am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass NAMCO BANDAI im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 65,78 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 62,69 JPY je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 369,75 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 7,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 343,39 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 250,28 JPY, während im vorherigen Jahr noch 217,49 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.453,01 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.348,25 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.ch
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