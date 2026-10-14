Erste Schätzungen: Myers Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Myers Industries lässt sich voraussichtlich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Myers Industries die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,450 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Myers Industries in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 20,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 163,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 205,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,86 USD aus. Im Vorjahr waren 0,930 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 666,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 825,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch