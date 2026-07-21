Murphy USA Aktie 22106794 / US6267551025
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Murphy USA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Murphy USA wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,67 USD gegenüber 7,36 USD im Vorjahresquartal.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,00 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 19,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,01 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 33,03 USD, gegenüber 24,10 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 21,96 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 19,38 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance
Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Murphy USA Inc When Issued
|
06:21
|Erste Schätzungen: Murphy USA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Murphy USA gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Murphy USA präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|Ausblick: Murphy USA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Murphy USA Inc When Issued
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst im Minus -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- US-Börsen schliessen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt am Montag nachgab, war beim deutschen Leitindex kaum Bewegung zu sehen. An den US-Börsen ging es schwächer zu. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.