Murphy USA Aktie 22106794 / US6267551025
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Murphy USA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Murphy USA wird voraussichtlich am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 8,40 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 6,76 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 19,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 6,12 Milliarden USD gegenüber 5,11 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 34,93 USD je Aktie, gegenüber 24,10 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 23,41 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 19,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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