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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MultiPlan A präsentiert Quartalsergebnisse
MultiPlan A wird voraussichtlich am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -3,626 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -4,230 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 4,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 256,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 246,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -15,117 USD je Aktie, gegenüber -17,300 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 1,01 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 965,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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