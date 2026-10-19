Multiconsult ASA Aktie 28050797 / NO0010734338
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Multiconsult ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Multiconsult ASA stellt voraussichtlich am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,44 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,41 NOK je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,53 Milliarden NOK gegenüber 1,42 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,78 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,22 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 7,12 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 6,63 Milliarden NOK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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