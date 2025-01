Erste Schätzungen: Multi Commodity Exchange of India zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Multi Commodity Exchange of India wird voraussichtlich am 20.01.2025 die Bücher zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 34,03 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 3,14 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 50,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,09 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 117,98 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 16,30 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 11,71 Milliarden INR, gegenüber 7,53 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch