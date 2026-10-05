MSCI Aktie 3518624 / US55354G1004
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05.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MSCI legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
MSCI wird voraussichtlich am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 5,03 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll MSCI nach den Prognosen von 12 Analysten 884,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 793,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 19,70 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 15,69 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 3,51 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,13 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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