MPLX LP. Partnership Units Aktie 19034390 / US55336V1008
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MPLX LP Partnership Units stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
MPLX LP Partnership Units lädt voraussichtlich am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MPLX LP Partnership Units in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,35 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,27 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,82 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,08 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 11,82 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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