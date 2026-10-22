Erste Schätzungen: MP Materials A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MP Materials A stellt voraussichtlich am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass MP Materials A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,011 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,240 USD je Aktie gewesen.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 115,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 116,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 53,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,017 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,500 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 449,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 275,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch