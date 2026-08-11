Mowi Aktie 59890 / NO0003054108
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11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mowi zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Mowi wird voraussichtlich am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,250 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mowi noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 NOK in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 12 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,55 Milliarden EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 16,26 Milliarden NOK erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,15 EUR, gegenüber 16,17 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 6,50 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 66,67 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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