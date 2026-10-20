Erste Schätzungen: Mowi stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mowi lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,241 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,48 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,67 Milliarden EUR für Mowi, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 16,41 Milliarden NOK erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,14 EUR, gegenüber 16,17 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 6,44 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 66,67 Milliarden NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch