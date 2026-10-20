Erste Schätzungen: Mowi ASA (spons ADRs) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mowi ASA (spons ADRs) stellt voraussichtlich am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,272 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Mowi ASA (spons ADRs) 0,250 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mowi ASA (spons ADRs) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,20 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,89 Milliarden USD im Vergleich zu 1,62 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,29 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,56 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,33 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,42 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch