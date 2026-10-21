Motorola Solutions Aktie 12117355 / US6200763075
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Motorola Solutions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Motorola Solutions wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,42 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 32,73 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,33 USD je Aktie erzielt worden waren.
Das vergangene Quartal soll Motorola Solutions im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,25 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,09 Prozent gesteigert.
Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 17,71 USD, gegenüber 12,75 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 12,97 Milliarden USD im Vergleich zu 11,68 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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