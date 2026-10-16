Motherson Sumi Wiring India Aktie 58879377 / INE0FS801015
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16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Motherson Sumi Wiring India stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Motherson Sumi Wiring India präsentiert in der voraussichtlich am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,323 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Motherson Sumi Wiring India ein EPS von 0,250 INR je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 36,47 Milliarden INR – ein Plus von 32,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Motherson Sumi Wiring India 27,62 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,13 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,940 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 138,66 Milliarden INR, gegenüber 114,62 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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