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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Morrow Bank Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Morrow Bank Registered lädt voraussichtlich am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,395 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Morrow Bank Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,270 SEK in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Morrow Bank Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 549,4 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 461,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 19,11 Prozent gesteigert.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,46 SEK je Aktie, gegenüber 1,05 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,91 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 1,88 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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