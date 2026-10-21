Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered Shs Aktie 132299706 / US61774A1034
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,436 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 87,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 11,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 99,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,82 USD je Aktie, gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 354,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 387,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered Shs
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered Shs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.