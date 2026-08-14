Erste Schätzungen: Montage Technology A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Montage Technology A wird sich voraussichtlich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,726 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Montage Technology A noch 0,550 CNY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Montage Technology A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,81 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,41 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 28,53 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,07 CNY im Vergleich zu 1,95 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 7,61 Milliarden CNY, gegenüber 5,46 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch