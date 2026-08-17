MongoDB Aktie 38433888 / US60937P1066
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17.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: MongoDB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
MongoDB lässt sich voraussichtlich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird MongoDB die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
36 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,61 USD aus. Im letzten Jahr hatte MongoDB einen Verlust von -0,580 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz gehen 32 Analysten von einem Zuwachs von 24,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 735,2 Millionen USD gegenüber 591,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 38 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,12 USD, gegenüber -0,880 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 34 Analysten durchschnittlich auf 2,96 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,46 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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