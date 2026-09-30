Money Forward Aktie 38076453 / JP3869960009
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30.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Money Forward,Inc Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Money Forward,Inc Registered präsentiert voraussichtlich am 15.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,79 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Money Forward,Inc Registered -21,460 JPY je Aktie verloren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 38,23 Prozent auf 16,68 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Money Forward,Inc Registered noch 12,07 Milliarden JPY umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,96 JPY, gegenüber 28,78 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 61,88 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 50,35 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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