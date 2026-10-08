Momentum Group AB Registered b Aktie 37046543 / SE0009922305
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Momentum Group Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Momentum Group Registered B wird sich voraussichtlich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,46 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 50,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,64 SEK je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll Momentum Group Registered B 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,32 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Momentum Group Registered B 2,19 Milliarden SEK umsetzen können.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,62 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,21 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 10,23 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 9,55 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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