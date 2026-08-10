Molecular Partners Aktie 111300183 / US60853G1067
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10.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Molecular Partners zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Molecular Partners lädt voraussichtlich am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,433 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,777 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,990 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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