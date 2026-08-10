Erste Schätzungen: Molecular Partners präsentiert Quartalsergebnisse

Molecular Partners wird voraussichtlich am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,350 CHF je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,560 CHF je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Molecular Partners nach der Prognose von 1 Analyst 0,0 Millionen CHF umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen CHF umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,435 CHF, während im vorherigen Jahr noch -1,650 CHF erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen CHF umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 0,0 Millionen CHF waren.

Redaktion finanzen.ch