Erste Schätzungen: MOL Hungarian Oil and Gas A legt Quartalsergebnis vor

MOL Hungarian Oil and Gas A präsentiert in der voraussichtlich am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,327 USD aus. Im letzten Jahr hatte MOL Hungarian Oil and Gas A einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 13,63 Prozent auf 7,61 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,560 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 29,59 Milliarden USD, gegenüber 24,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch