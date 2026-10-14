Erste Schätzungen: Mohawk Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mohawk Industries wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,58 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 47,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,75 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,82 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,76 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,82 USD, gegenüber 5,93 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 11,15 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,79 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch