Modulight Aktie 113883861 / FI4000511506
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Modulight vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Modulight präsentiert voraussichtlich am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Modulight für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,025 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,9 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 6,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,8 Millionen EUR in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,106 EUR im Vergleich zu -0,110 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 7,4 Millionen EUR, gegenüber 7,1 Millionen EUR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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