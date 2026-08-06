Erste Schätzungen: Modulight legt Quartalsergebnis vor

Modulight wird voraussichtlich am 21.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,028 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,030 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Modulight 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,8 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Modulight 2,0 Millionen EUR umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,076 EUR, wohingegen im Vorjahr noch -0,110 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,3 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,1 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.ch