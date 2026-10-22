Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Moderna stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Moderna präsentiert in der voraussichtlich am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -1,074 USD. Das entspräche einem Verlust von 110,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,510 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 12,16 Prozent auf 892,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 22 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -8,323 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -7,260 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 22 Analysten auf durchschnittlich 2,10 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,94 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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