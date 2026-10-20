MKS Instruments Aktie 616689 / US55306N1046
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MKS Instruments präsentiert Quartalsergebnisse
MKS Instruments stellt voraussichtlich am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,63 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MKS Instruments noch 1,10 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll MKS Instruments nach den Prognosen von 12 Analysten 1,35 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 36,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 988,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,37 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 5,08 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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