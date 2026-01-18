Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
18.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mizuho Financial Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mizuho Financial Group äussert sich voraussichtlich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,139 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mizuho Financial Group noch 0,150 USD je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 64,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,40 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Mizuho Financial Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 5,54 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,605 USD im Vergleich zu 0,460 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 19,98 Milliarden USD, gegenüber 57,60 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch