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29.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mizuho Financial Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Mizuho Financial Group äussert sich voraussichtlich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,199 USD. Dies würde einer Verringerung von 9,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mizuho Financial Group 0,220 USD je Aktie vermeldete.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 52,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,25 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Mizuho Financial Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,78 Milliarden USD aus.
13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,774 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,670 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 26,96 Milliarden USD, gegenüber 59,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Mizuho Financial Group Inc (spons. ADRs)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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