MITSUI Aktie 762635 / US6068272029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MITSUI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
MITSUI lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 15,21 USD aus. Im letzten Jahr hatte MITSUI einen Gewinn von 10,95 USD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MITSUI in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,11 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 25,37 Milliarden USD im Vergleich zu 23,46 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 45,52 USD, gegenüber 38,64 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 97,60 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 92,87 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu MITSUI & CO LTDShs American Deposit.Receipts Repr.20 Ord.Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: MITSUI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: MITSUI präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: MITSUI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.04.26
|Ausblick: MITSUI stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu MITSUI & CO LTDShs American Deposit.Receipts Repr.20 Ord.Shs
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden im Minus erwartet. Die Märkte in Asien zeigen sich am Dienstag mit Verlusten.