Erste Schätzungen: Mitsui OSKLines stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mitsui OSKLines lädt voraussichtlich am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 350,72 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 184,36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 24,85 Prozent auf 545,67 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 437,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 898,11 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 619,78 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 2.321,89 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.825,10 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch