Erste Schätzungen: Mitsui Mining and Smelting zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mitsui Mining and Smelting wird sich voraussichtlich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 48,26 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Mitsui Mining and Smelting 43,75 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mitsui Mining and Smelting in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,79 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 212,43 Milliarden JPY im Vergleich zu 195,27 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 152,27 JPY, gegenüber 159,54 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 853,18 Milliarden JPY im Vergleich zu 758,53 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch