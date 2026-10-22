Mitsui Fudosan Aktie 784740 / JP3893200000
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mitsui Fudosan legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mitsui Fudosan wird voraussichtlich am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 21,94 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 10,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mitsui Fudosan in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,86 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 660,58 Milliarden JPY im Vergleich zu 551,10 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 108,18 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 101,04 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2.784,79 Milliarden JPY, gegenüber 2.709,75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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