Erste Schätzungen: Mitsui Chemicals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mitsui Chemicals lädt voraussichtlich am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 12,50 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 18,93 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Mitsui Chemicals im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 484,92 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 398,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 21,77 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 162,39 JPY je Aktie, gegenüber 91,62 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 1.900,06 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1.668,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch