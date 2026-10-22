Mitsubishi Heavy Industries Aktie 762590 / JP3900000005
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mitsubishi Heavy Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Mitsubishi Heavy Industries präsentiert voraussichtlich am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 23,51 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 69,26 Prozent erhöht. Damals waren 13,89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1.221,35 Milliarden JPY – ein Plus von 32,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mitsubishi Heavy Industries 920,07 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 130,69 JPY, gegenüber 98,86 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 5.574,33 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 4.974,17 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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