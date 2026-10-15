Erste Schätzungen: Mitsubishi Electric präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mitsubishi Electric wird voraussichtlich am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,802 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,650 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,68 Milliarden USD – ein Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mitsubishi Electric 9,63 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,37 USD im Vergleich zu 2,63 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 40,74 Milliarden USD, gegenüber 39,12 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch