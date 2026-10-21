Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs Aktie 2137680 / JP3897700005
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mitsubishi Chemical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Mitsubishi Chemical wird sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 16,88 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mitsubishi Chemical noch 65,70 JPY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mitsubishi Chemical in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1.039,30 Milliarden JPY im Vergleich zu 918,47 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 112,75 JPY aus. Im Vorjahr waren 8,63 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 4.051,68 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 3.703,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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