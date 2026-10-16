Erste Schätzungen: Ming Yang Smart Energy Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ming Yang Smart Energy Group veröffentlicht voraussichtlich am 31.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,137 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,070 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 15,41 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 68,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ming Yang Smart Energy Group einen Umsatz von 9,16 Milliarden CNY eingefahren.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,431 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,310 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 43,80 Milliarden CNY, gegenüber 38,07 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch