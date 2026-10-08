Erste Schätzungen: Milkyway Chemical Supply Chain Service A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Milkyway Chemical Supply Chain Service A lädt voraussichtlich am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,980 CNY. Dies würde einer Verringerung von 10,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Milkyway Chemical Supply Chain Service A 1,09 CNY je Aktie vermeldete.

1 Analyst geht beim Umsatz von 3,90 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 7,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,64 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,49 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,95 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,28 Milliarden CNY, gegenüber 13,32 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch