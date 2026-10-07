Erste Schätzungen: MilDef Group Registered präsentiert Quartalsergebnisse

MilDef Group Registered wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,27 SEK aus. Im letzten Jahr hatte MilDef Group Registered einen Gewinn von 0,960 SEK je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MilDef Group Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 662,9 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 539,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,33 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 1,98 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,07 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,05 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.ch