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Midway b Aktie 614020 / SE0000122673

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05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Midway B legt Quartalsergebnis vor

Midway b
20.00 SEK 1.78%
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Midway B wird voraussichtlich am 20.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,630 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Midway B 1,12 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 335,0 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 16,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 288,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,30 SEK im Vergleich zu 1,22 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 1,34 Milliarden SEK, gegenüber 1,18 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch

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